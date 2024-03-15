Москва, 15 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России совместно с пограничными органами ФСБ 14 марта сорвали очередную попытку прорыва ВСУ на территорию Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов рядом с государственной границей, но была блокирована и позже уничтожена.

Также сообщается, что при попытке прорыва ВСУ высадили вертолётный десант до 30 человек. Группа была обнаружена и остановлена.

Кроме того, огнём РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Общие потери ВСУ при попытке прорыва превысили 50 человек, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта бойцы ВС России, погранслужбы ФСБ и Росгвардии сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. Террористы обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях в Белгородской области. Все атаки были отражены, противник отброшен.