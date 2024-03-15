Париж, 15 марта, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Прочный мир на Украине невозможен без признания Крыма частью этой страны, уверен президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Не может быть прочного мира <…>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция делает всё возможное, чтобы не дать России победить в украинском конфликте. Если Россия одержит верх, обнулится доверие к Европе, отметил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон также заявил, что Франция готова принять решения, которые гарантируют отсутствие победы России, если ситуация на Украине ухудшится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 марта прокомментировала заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США. Она подчеркнула, что эти слова являются подстрекательством к эскалации конфликта.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Однако ни киевский режим, ни страны Запада не хотят признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, хотя часть политиков и общественных деятелей в Европе считают Крым российским.