Петропавловск-Камчатский, 15 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском молодожёны Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента России, находясь в ЗАГСе, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 15 марта сообщила пресс-служба правительства региона.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Молодая семья выбрала для себя дистанционную электронную форму голосования, поскольку Ульяна и Алексей прикреплены к разным избирательным участкам, а такой важный шаг, как голосование на выборах главы государства, они хотели сделать вместе», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, ЦИК сообщил, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, включена видеостена с данными о ходе голосования.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что за выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.