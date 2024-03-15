Симферополь, 15 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил 15 марта в Telegram-канале.

Кадр из видео Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Сегодня исполнил гражданский долг — принял участие в выборах президента Российской Федерации», — написал он.

По его словам, российские граждане должны помнить, что, участвуя в выборах, они вносят свой вклад в развитие страны, голосуют за безопасность, поддерживают участников СВО.

«Каждый голос — это гарантия продолжения позитивных преобразований в нашей республике и достойного будущего для наших детей», — добавил он.

Аксёнов также призвал крымчан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

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Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Явка в целом по стране на 10:19 мск составляет 2,89%.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.