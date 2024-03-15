Москва, 15 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Чебурашка приветствует граждан у дверей избирательного участка в подмосковном Пушкино. Видео с известным персонажем появилось 15 марта в социальных сетях.

Кадр из видео

На Чебурашке надета футболка в цвет российского флага, в руках он держит пакет с апельсинами.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране, первыми начали работу участки на Камчатке и Чукотке. На территории Московской области будут работать 3928 избирательных участков.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.