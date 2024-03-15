Белгород, 15 марта, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, сообщил 15 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито семь снарядов системы залпового огня на подлёте к городу. По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, бригада скорой доставила его в городскую больницу, у второго мужчины посечено лицо осколками от стекла.

В городе различные повреждения выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Также зафиксирован прилёт на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, добавил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire.

ВСУ за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град». Также было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.

14 марта во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру. Мальчик получил черепно-мозговую травму и ранения стопы. Девятимесячная девочка находится в больнице с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой.