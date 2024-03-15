Москва, 15 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве приступил к работе, все наблюдатели вышли на дежурства. Об этом руководитель Вадим Ковалёв сообщил в Telegram-канале штаба.

Владимир Гердо/ТАСС

Он отметил, что все избирательные участки оснащены видеокамерами, на всех находятся общественные наблюдатели.

«В штабе мы на связи со всеми своими коллегами, кто находится на УИКах в самых разных частях города, агрегирует всю информацию», — написал Ковалёв.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 марта в Москве открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков откроются в больницах и СИЗО, а 17 марта будут организованы два участка для лиц без определенного места жительства.

Проголосовать москвичи также могут дистанционно на сайте elec. mos.ru, для этого нужна столичная регистрация и полная учётная запись на сайте мэрии.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.