Лондон, 15 марта, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Великобритания не планирует передавать Украине лазерное оружие DragonFire в рамках тестирования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на британское минобороны.

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Отмечается, что после того как в Британии показали работу боевого лазера, ряд представителей киевского режима заявили, что Украина готова использовать эту новинку для защиты своего неба.

Однако в Лондоне ответили, что DragonFire пока находится на стадии разработки, планов передачи его кому-либо нет.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал в соцсети Х кадры испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. На записи, в частности, видны полевые и стендовые испытания боевого лазера на полигоне в Шотландии. В ролике также представлена видеографика действия оружия.

В мае 2022 года на тот момент вице-премьер Юрий Борисов объявил, что в России на боевом применении есть не только лазерное оружие «Пересвет», но используется также лазерный комплекс «Задира».