Москва, 15 марта, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В Москве в первые минуты голосования на выборах президента России электронно проголосовали порядка 200 тыс. человек, сообщили 15 марта в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

«Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в первые минуты голосования», — говорится в Telegram-канале штаба.

Граждане, у которых есть полная учётная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec. mos.ru.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 15 марта открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определенного места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

В первый день выборов более 260 тыс. человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В преддверии выборов президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право. Глава государства отметил ценность и значимость каждого голоса. По словам президента, россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях. Именно народ определяет судьбу России, заявил Владимир Путин.