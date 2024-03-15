Москва, 15 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Система электронного голосования на выборах президента России начала работать в Москве утром 15 марта, проголосовать москвичи могут на сайте elec. mos.ru.

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Количество желающих проголосовать беспрецедентно, система переведена в режим электронной очереди, следует из сообщения на сайте. Избирателям рекомендуют подождать несколько секунд и обновить страницу либо вернуться на сайт позднее.

Система, запущенная 15 марта в 08:00, будет выдавать электронные бюллетени до 19:59 17 марта, после 20:15 будет закрыт приём голосов. Для голосования на московской платформе нужна столичная регистрация и полная учётная запись на сайте мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 15 марта открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков откроются в больницах и СИЗО, а 17 марта будут организованы два участка для лиц без определенного места жительства. На территории Московской области будут работать 3928 избирательных участков.

В мэрии напомнили, что все связанные с выборами сообщения приходят москвичам только через официальные каналы информирования. Злоумышленники могут звонить жителям города, чтобы попытаться завладеть личными данными или скомпрометировать ход голосования, предупредили власти.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.