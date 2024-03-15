Калининград, 15 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в Калининградской области.

Виталий Невар/РИА Новости

На территории самого западного российского региона в дни выборов президента будут работать 569 избирательных участков, включая временные участки в больницах и СИЗО.

Впервые для граждан РФ, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В преддверии выборов президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право. Глава государства отметил ценность и значимость каждого голоса. По словам президента, россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях. Именно народ определяет судьбу России, заявил Владимир Путин.