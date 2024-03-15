В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
Херсон, 15 марта, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам.
Захарова уточнила, что все граждане, которые не проголосовали в период досрочного голосования, смогут прийти сегодня и изъявить свою волю на этих участках.
Как передавало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.