Херсон, 15 марта, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам.

Захарова уточнила, что все граждане, которые не проголосовали в период досрочного голосования, смогут прийти сегодня и изъявить свою волю на этих участках.

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Как передавало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.