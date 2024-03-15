Москва, 15 марта, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди», — говорится в сообщении на сайте.

Избирателям рекомендуют через некоторое время обновить страницу или позже вернуться к онлайн-голосованию.

Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08:00, система будет работать круглые сутки. Выдача электронных бюллетеней прекратится 17 марта в 19:59, после 20:15 будет закрыт приём голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 15 марта открылись более 2,2 тыс. участков для голосования, они будут работать три дня подряд с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО, а 17 марта организуют два участка для лиц без определенного места жительства. На территории Московской области в ходе выборов президента будут работать 3928 избирательных участков.

В первый день выборов более 260 тыс. человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По состоянию на 06:00 мск от избирателей в 29 регионах, ранее подавших заявки на участие в ДЭГ, принято 267 682 бюллетеня. Соответственно, явка по ДЭГ достигла 6%. Всего голосовать с помощью федеральной платформы намерены 4,76 млн человек.