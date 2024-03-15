Липецк, 15 марта, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО подавили в Липецкой области два беспилотника, сообщил 15 марта глава региона Игорь Артамонов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал он в Telegram-канале.

Артамонов добавил, что жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire.

В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град». Также было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.