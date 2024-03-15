Липецк, 15 марта, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Режим воздушной опасности введён на территории Липецкой области из-за беспилотников, обнаруженных вблизи региона. Об этом 15 марта сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Артамонов добавил, что вблизи границ региона замечены беспилотники. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град».

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град».