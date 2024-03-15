Москва, 15 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах.

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«Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М. Видео-Эльдорадо» Сергея Ли.

К блокированию также присоединились производители техники Tefal, Braun и Rowenta.

Эксперты и продавцы уверены, что исчезновение брендов на российском рынке восполнит турецкая и китайская техника.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России продлило механизм параллельного импорта и на 2024 год, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв пояснил, что параллельный импорт в условиях санкционного удара помог поддержать российскую экономику, теперь самое время сделать упор на развитие собственного производства. России нужен внутренний рынок, который предъявит спрос на высокотехнологичную продукцию.

Правительство собралось обязать интернет-магазины продавать российскую технику. Крупные маркетплейсы уже начали заключать соглашения с российскими производителями электроники о размещении их товаров на электронных площадках. Эксперты не исключили, что власти введут требования о минимальной доле отечественной продукции в ассортименте.