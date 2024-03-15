Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившего, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые гарантируют, что Россия никогда не победит», французский лидер сказал в эфире телеканала France 2. При этом он утверждает, что Франция поддерживает Украину, но как ядерная держава не должна участвовать в эскалации. Долгосрочный мир Макрону видится исключительно при сохранении украинского суверенитета и возвращении к международно признанным границам.

«Мир не означает капитуляцию Украины», — подчеркнул Макрон.

Тем временем непосредственно в зоне СВО военнослужащие 58-й армии группировки войск Днепр продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Для ударов по укреплениям и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) используются беспилотники, информирует 15 марта Минобороны.

По словам оператора БПЛА с позывным Доктор, боевую работу российских артиллеристов и операторов дронов высоко оценивают и силы ВСУ.

«Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии? Они говорят, что да, всё на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться», — отметил Доктор.

На южнодонецком направлении войска группировки войск (сил) «Восток» надежно защищают расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений противовоздушной обороны 5-й общевойсковой армии из Приморского края.

Основными целями зенитчиков сегодня становятся беспилотные летательные аппараты ВСУ. Комплекс «Тор-М1» сканирует воздушную обстановку на 360 градусов, определяет тип и принадлежность любой цели на расстоянии свыше 30 километров. Это помогает не только надёжно прикрывать воинские подразделения, но и мирное население освобождённых городов ДНР.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.