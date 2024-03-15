Москва, 15 марта, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России.

Украинские БПЛА и реактивные снаряды были перехвачены и ликвидированы в Белгородской и Калужской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища на Запорожской АЭС. Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям, отметили в ведомстве.

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град». Также было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.