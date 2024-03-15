Харьков, Украина, 15 марта, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Расположенный в Чугуевском районе Харьковской области подконтрольный Киеву город Волчанск подвергся массированному обстрелу украинской артиллерией, сообщил 15 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

По его словам, в результате массированного артиллерийского удара в подконтрольном Киеву Волчанске была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура. Кроме того, пострадали мирные жители.

Местное население подтвердило, что обстрел вёлся с территории Харьковской области. Люди исключили случайный огонь со стороны ВСУ, поскольку обстрелы зафиксировали с большим интервалом времени и по местам, где не находились украинские боевики, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. О последствиях на земле от падения летательного аппарата в Минобороны РФ не уточнили.

За сутки 14 марта ВСУ выпустили по Белгородской области 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град». Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от забора топливохранилища на Запорожской АЭС. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что при попадании безоболочного взрывного устройства в баки могли бы произойти печальные последствия. На это указывают и сотрудники МАГАТЭ, несмотря ни на что, обстрелы продолжаются.