Омск, 15 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента России началось в Омской области 15 марта в 08:00 по местному времени (05:00 мск), сообщила региональная избирательная комиссия.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Принять участие в голосовании в Омской области смогут около 1,5 млн человек. Для избирателей открыли 1685 постоянных участков, из них 461 в Омске и 1224 — по области. Кроме того, будут работать 36 временных избирательных участков.

В 06:00 мск выборы стартовали в Уральском федеральном округе и в некоторых регионах Приволжья.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. На Камчатке комиссии работают почти на 200 избирательных участках, на Чукотке — на 55 участках.

За рубежом первым государством, где началось основное голосование, стал Таиланд. Для избирателей открыли участок на территории генконсульства России на Пхукете. По долгосрочным визам здесь проживают 10 тысяч россиян. 15 марта состоится выездное голосование на острове Самуи. 16 марта дипломаты будут работать в Паттайе. В Бангкоке российские граждане смогут проголосовать 17 марта в здании российского посольства.

По решению ЦИК голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.