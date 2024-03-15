Вашингтон, 15 марта, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX.

U.S. Army Солдат французской армии

«Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады», — спрогнозировал военный эксперт.

По словам Риттера, французский усиленный батальон планирует увеличить подразделение до бригады к 2025 году, но может сделать это в экстренном порядке для ВСУ.

Батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc, которые, как сказал аналитик, будут гореть не хуже американских Abrams и немецких Leopard. Сухопутные войска оснащены всего четырьмя истребителями Raphal.

«Французы пошлют одну бригаду, и она магически изменит ситуацию? Нет, это смешно. Это будет самоубийство для Франции», — считает Скотт Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России.

В конце февраля 2024 года президент Франции утверждал, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом руководство НАТО и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По данным газеты Le Monde, вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности.

14 марта газета Le Monde написала о планах президента Макрона отправить в 2024 году французские войска в Одессу.