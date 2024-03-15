Москва, 15 марта, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ стали более 260 тысяч человек. Об этом 15 марта свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Так, по состоянию на 06:00 мск от избирателей в 29 регионах, ранее подавшим заявки на участие в дистанционном электронном голосовании, принято 267 682 бюллетеня. Соответственно, явка по ДЭГ достигла 6%.

Всего голосовать с помощью федеральной платформы намерены 4,76 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта в информационном центре ЦИК России разделили ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента РФ. Их соберут 17 марта после 21:15 мск, когда завершится выдача онлайн-бюллетеней в Калининградской области. Центризбирком разделил два ключа — по числу часовых поясов, в которых будет проводиться обработка бюллетеней — Москва и Калининград. Каждый из них поделили на семь частей. Токены с их записью раздали представителям парламентских партий Госдумы. Также части ключей получили представители ЦИК и территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными о намерении американских властей попытаться организовать кибератаки на систему ДЭГ на выборах президента России, а также сократить явку избирателей. Запад в своих планах просчитается, подчеркнули в СВР. Кроме того, в ЦИК заверили, что Россия к этим попыткам готова, поэтому всё «бумерангом вернётся обратно».

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, главу государства изберут на шесть лет. По решению ЦИК голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование, открывшееся 25 февраля, завершилось 14 марта.