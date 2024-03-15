Вашингтон, 15 марта, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В статье оценивается работа президента Владимира Путина, а также настрой общества перед выборами.

«Правительство тратит огромные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, субсидии по ипотечным кредитам и компенсации родственникам тех, кто служит в армии. Путин может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла», — признало издание.

По данным экономиста Renaissance Capital Софьи Донец, которую цитирует автор, Россия подошла к выборам «в хорошей форме», отмечая, что «оптимистичные» настроения потребителей и оценки текущей и будущей финансовой ситуации в опросах демонстрируют уровень, который «совсем не похож на кризис».

«Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне», — резюмировал Bloomberg.

Как передавало ИА Регнум, в России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

С 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей размер вознаграждения для педагогических работников школ и колледжей в населённых пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Глупость Запада способствовала укреплению экономики России, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада, который рассчитывал, что быстро расшатает финансово-экономическую ситуацию, спровоцирует панику и коллапс, масштабный дефицит товаров в магазинах, но ничего из этого не вышло.