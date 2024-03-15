Лондон, 15 марта, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на инициативу министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче немецких ракет Taurus британцам с целью их дальнейшей отправки на Украину.

«Кэмерон придумывает этот странный план. <…> Конечно, у нас есть Бербок, <…>, она говорит, что это хорошая идея. <…> И у меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зеленых» не поддерживает её», — отметил Меркурис.

Эксперт в качестве примера привёл отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать предложение Кэмерона. Такой же позиции придерживается немецкий министр обороны Борис Писториус. В Бундестаге также выступили против передачи Украине ракет Taurus, напомнил Меркурис.

Аналитик предположил, что в Германии меняется настроение, большинство немцев верит в победу России. Военные и политические круги ФРГ также осознают проигрыш Украины, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, передача Киеву ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения. Лондон верит заявлениям украинской стороны о том, как она использует британские вооружения, добавил глава британского МИД.

Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине. Глава МИД ФРГ назвала предложение возможным вариантом, добавив, что подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее.

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Украине ракет Taurus. Он назвал причиной такого решения необходимость участия немецких военных в обслуживании этих ракет в случае передачи их Киеву.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что дальнобойные ракеты могли бы посодействовать ВСУ на каких-то участках линии боевого соприкосновения, однако немецкие власти не хотят «переступать решающую линию» и не готовы передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.