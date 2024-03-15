Анадырь, 15 марта, 2024, 04:59 — ИА Регнум. В селе Иультинского района Чукотского автономного округа за два часа с начала голосования на выборах президента России продемонстрировали 100-процентную явку избирателей. Об этом 15 марта сообщил региональный избирком.

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«У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали явку 100%», — заявил источник.

Численность жителей указанного населённого пункта составляет около 130 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта открылись первыми в России избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова участвовала в церемонии открытия по видеосвязи. На Чукотке для голосования подготовили 55 избирательных участков. Досрочно в удалённых и труднодоступных точках региона проголосовали порядка 3,5 тыс. человек.

В преддверии выборов президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право. Глава государства отметил ценность и значимость каждого голоса. По словам президента, россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях. Именно народ определяет судьбу России, заявил Владимир Путин.