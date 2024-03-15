Вашингтон, 15 марта, 2024, 04:46 — ИА Регнум. В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине. Следующие месяцы будут решающими», — цитирует Борреля агентство Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности рассказал, что во время встреч с его участием в США обсуждались возможные последствия победы России. Москва якобы «на этом не остановится», поэтому необходимо ускориться, сказал Боррель.

Глава Евродипломатии сослался на аналитиков, по мнению которых предстоящим летом ожидается крупное российское наступление. В связи с этим Украина не может дожидаться итогов ноябрьских выборов в США, пояснил Боррель.

В случае успеха России на Украине, предположил он, США и союзники в Европе столкнуться с серьёзными последствиями. Ни одна атакованная страна в таком случае не сможет рассчитывать на поддержку Вашингтона, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью испанской радиостанции RNE Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт приобрёл черты «звёздных войн». По его мнению, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов, а также телекоммуникационных систем. Европейские страны не имеют в избытке военные средства, так как после экономического кризиса 2008 года Европа прошла «молчаливый процесс разоружения», подчеркнул он.

В феврале российский полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что конфликт на Украине без западной помощи может разрешиться в течение трёх месяцев. Оборона ВСУ сыпется. Армии не хватает боеприпасов, а также мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить убитых и сдавшихся в плен бойцов, уточнил эксперт.