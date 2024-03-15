Москва, 15 марта, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как пояснил Рогов, Зеленского не любят, он разворовывает армию, отправляет людей на убой и принимает «идиотские решения».

«После того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе ВСУ, что особенно обострилось на фоне отставки главкома Залужного», — отметил Владимир Рогов.

Общественник также напомнил, что именно из-за страха военного переворота ещё перед отставкой Валерия Залужного Зеленский приказал перекинуть в Киев близкие ему части спецназа.

«Переворот возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку госпереворота невыгодно — это снизит легитимность и так нелегитимного режима», — заключил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, авторы сообщений в чате Telegram-канала «ParaBelum» обсуждали, как по-быстрому привлечь на свою сторону других военных ВСУ, свергнуть действующую власть. В чате состоят представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и национальных батальонов.

Недовольные политикой властей Украины военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами. Элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения Зеленского.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против Зеленского.

Зримых предпосылок для свержения Зеленского в настоящее время не наблюдается. Такое мнение высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя планы украинских военных захватить Верховную раду.