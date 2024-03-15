Киев, 15 марта, 2024, 03:58 — ИА Регнум. В столице Украины ночью 15 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве раздаются звуки взрывов», — процитировал телеканал корреспондентов.

В окрестностях украинской столицы работает ПВО, отметили журналисты.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и по области объявили воздушную тревогу.

Позднее телеканал сообщил об ещё одной серии взрывов.

Как передавало ИА Регнум, около полуночи 11 марта сильный взрыв раздался на левом берегу Киева. По данным интернет-издание «Страна. ua», тревога в столице Украины не объявлялась.

Ночью 13 марта взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. В Сумской области в это время звучал сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 марта сообщил об эвакуации жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Кроме властей людей помогали вывозить бойцы территориальной самообороны и священник. Граждан отправили в безопасное место, при желании часть из них сможет поехать к родным, добавил глава региона.