Улан-Удэ, 15 марта, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Иркутской области и Бурятии в 08:00 по местному времени (03:00 мск).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Досрочное голосование в этих регионах проходило в труднодоступных и отдаленных территориях с конца февраля и завершилось 14 марта.

В Бурятии, по данным избирательной комиссий, число избирателей составляет почти 700 тыс. Работу начали более 800 участков, на которых задействовано 2,5 тыс. общественных наблюдателей.

В Иркутской области открылись почти 1,9 тыс. участков. Все оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистраторами. В регионе зарегистрировано более 1,8 млн избирателей. За ходом голосования будут следить более 5 тыс. наблюдателей.

Как сообщало ИА Регнум, в Магаданской и Сахалинской областях началось голосование на выборах президента России.

На Колыме открылись 86 избирательных участков.

276 избирательных участков заработали на Сахалине и 14 — на Курилах.

15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня с 15 по 17 марта.