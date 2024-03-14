Москва, 15 марта, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе, подчеркнув, что космические проекты нужно финансировать вовремя.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — акцентировал президент.

Владимир Путин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову с призывом определиться с приоритетами, подчеркнув, что есть вопросы, нуждающиеся в дополнительном внимании.

«Мы все привыкли к тому, что у нас есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно им уделить особое внимание для того, чтобы они развивались», — добавил президент Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который сейчас разрабатывает Россия, не имеет отношения к ядерному оружию.

Разработка космической транспортной системы с ядерной энергодвигательной установкой в России началась в 2009 году. В 2020 году будущий космический буксир получил название «Зевс». Он войдёт в состав космического комплекса «Нуклон».