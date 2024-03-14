Москва, 15 марта, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Полученный по итогам голосования на выборах президента России результат разочарует многих за рубежом, выразил уверенность заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

По его словам, люди всё равно скажут своё слово, несмотря ни на что. Чем сильнее давление на народ, тем больше единства.

«Мне кажется, что по итогам этого голосования мы будем иметь результат, который многих разочарует за рубежом, но это будет точка зрения нашего народа — он так считает», — сказал Булаев.

Зампред ЦИК добавил, что все попытки помешать голосованию как за рубежом, так и на приграничье, бессмысленны.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предупредила о готовящихся провокациях на выборах президента. По её словам, за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках в России, чтобы помешать голосованию на выборах. Это не в первый раз и не в последний, ЦИК справится, заверила Памфилова.

Проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоялось с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Впервые участие в голосовании на президентских выборах принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.