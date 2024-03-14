Париж, 15 марта, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что контрнаступление украинской армии прошло не так, как ожидалось.

Эммануэль Макрон

Французский лидер, анализируя положение ВСУ, высказал мнение, что контрнаступление в последние месяцы надежд не оправдало.

«Если посмотреть на ситуацию сейчас, то она сложная для Украины», — признал Макрон в эфире телеканала France 2.

Он также заявил, что у России больше и «личного состава», и вооружения. При этом Украина несёт «большие потери» во всех смыслах.

«На десять снарядов, выпущенных Россией, ВСУ отвечают одним», — пояснил Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, Париж не планирует брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил Эммануэль Макрон.

14 марта газета Le Monde написала о планах президента отправить в 2024 году французские войска в Одессу. В статье говорится, что 21 февраля Макрон сказал об этом на церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления Мисака Манушяна.

Киев опасается, что после освобождения города Авдеевки в ДНР российские войска могут совершить прорыв на передовой. Об этом написало хорватское издание Advance.