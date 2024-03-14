Москва, 15 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Иностранные электоральные эксперты уже прибыли в Россию, чтобы наблюдать, перенимать опыт, оценивать, общаться с избирателями, делать выводы о выборах президента РФ, которые проводятся с 15 по 17 марта во всех регионах страны. Многие из них уже не первый раз приезжают в Россию с этой целью.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы президенты РФ

Один из экспертов, председатель общественной организации Institute for Progress Through Law Клаи‌н Престон убеждён, что избирательная система в России изменяется и совершенствуется.

«Выйду в прямой эфир прямо с избирательного участка, пусть все увидят, насколько тут всё прозрачно», — пообещал американским СМИ Престон, добавив, что система в России очень хорошая, обеспечивает безопасность и честность проведения выборов, а также честность результатов.

По мнению эксперта, в России созданы все условия для проведения прозрачных выборов.

«Можно ли вмешаться в эти выборы? Это невозможно, потому, что на всех уровнях есть множество групп наблюдения: наблюдатели от партий, иностранные наблюдатели, работники комиссий. Они считают избирателей при входе, и это число соотносится с показателями камер. Нет никакой возможности нарушить правила голосования, только если избиратель заполнит бюллетень неправильно», — пояснил Престон.

Политолог, специалист в сфере международных отношений Стивен Гилл убеждён, что в России есть множество вещей, которые можно было бы внедрить в США. По его словам, за выборами здесь очень интересно наблюдать.

«Мне нравится, что повсюду на большинстве участков установлены камеры, нравятся прозрачные пластиковые урны для голосования. В них нельзя ничего просунуть, это запечатанная урна. Я думаю, что возможность наблюдать за выборами и буквальная прозрачность избирательных урн — это то, о чём нам следует задуматься», — высказал мнение эксперт.

Депутат регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери приехал из Италии, ранее он уже наблюдал за выборами в Ростове-на-Дону. Он всегда отмечал активность российских избирателей, противопоставляя пассивность итальянцев в этом вопросе.

«Я видел, что российские избиратели очень активно голосуют. В западных странах, включая Италию, явка постоянно снижается — половина населения вообще не голосует. Это тревожный сигнал», — считает эксперт.

Вальдегамбери признался, что избирательный процесс в России представляет для него особый интерес, ему нравится сравнивать свой опыт с российским, видеть, как выборы проводятся в России.

Как сообщало ИА Регнум, в Россию в качестве наблюдателей на выборы президента приедет до тысячи наблюдателей из 95 стран, заявила на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова.

Наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России. Среди них ― «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация юристов России и другие.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй возглавит делегацию наблюдателей КНР на выборах президента России.

На Дальнем Востоке на Камчатке и Чукотке первыми 15 марта в 08:00 по местному времени (23:00 14 марта мск) окрылись избирательные участки на выборах президента России.