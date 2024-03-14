Москва, 15 марта, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со стороны послов ЕС.

«По большому счёту, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Лавров проинформировал об отказе послов стран ЕС прийти на встречу для беседы перед президентскими выборами в России. Глава МИД РФ также рекомендовал европейским дипломатам отказаться от вмешательства в выборы. У Москвы уже есть достаточно материалов, подтверждающих, что посольства ЕС готовят механизмы вмешательства в выборы и поддержки несистемной оппозиции, отметил он.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано 6 марта объяснил отказ послов от встречи с Сергеем Лавровым единой внешней политикой ЕС. Он добавил, что обычной практикой также является то, что дипмиссии стран ЕС постоянно контактируют со своими штаб-квартирами на родине и получают указания, как действовать в принимающей стране.