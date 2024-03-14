Минск, 14 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», — говорится в Telegram-канале белорусского совета министров.

По решению властей, через границу с Литвой для реализации и потребления на территории Белоруссии запретили ввозить воду, пиво, вина, виноградное сусло, вермуты, другие сброженные напитки, этиловый спирт, уксус, пневматические резиновые шины и покрышки, одежду и другие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Кроме того, в перечень включили молоко, сливки сгущённые, фрукты, орехи, кофе, соки фруктовые, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта 2024 власти Литвы запретили высадку на территории страны российским пассажирам, следующим поездом в Калининградскую область. Пассажирские поезда РЖД курсировали в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории страны с марта 2020 года.

В Литве с 11 марта вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами. Владельцам грозит штраф от 200 до 6000 евро при первом нарушении, при повторном предусмотрен штраф от 2000 до 6000 евро и конфискация автомобиля. Исключение сделано для автомобилей дипломатов, а также для следующих транзитом в Калининградскую область и из неё. Такая машина может находиться в Литве в течение суток, при условии, что владелец будет в автомобиле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва всячески пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. По её словам, Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область — как пассажирского, так и грузового.

В МИД России считают, что страны Прибалтики «хотят нарастить потребление американских продуктов» вместо российского продовольствия. Помимо этого, Латвия, Эстония и Литва могут делать ставку на рост поставок украинской сельхозпродукции. Запрет на импорт продуктов из РФ станет самоубийством для экономики ЕС, подчеркнула 31 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.