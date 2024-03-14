Вашингтон, 14 марта, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По словам чиновника минобороны США, украинским военным приходится укреплять свои оборонительные линии, и президент Джо Байден вместе с министром обороны Ллойдом Остиным сочли нужным выделить «чрезвычайный» пакет помощи для ВСУ.

«Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя», — пояснила журналистам Сингх.

Как сообщало ИА Регнум, власти Соединённых Штатов заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS, 12 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Нового пакета военной помощи украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США, прокомментировал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

7 марта Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.