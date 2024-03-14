Лондон, 14 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Системы GPS в самолёте, на котором министр обороны Британии Грант Шэппс с группой журналистов летел в Польшу, были нарушены Россией, когда борт пролетал мимо Калининградской области. Об этом написала британская газета The Times.

Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на обратной дороге, когда бизнес-джет Dassault 900LX Королевских ВВС Великобритании находился возле Калининградской области.

По данным издания, электронная атака во второй раз лишила пилотов доступа к GPS на 30 минут, а в самолёте временно перестал работать Wi-Fi.

По словам источника газеты в минобороны Англии, инцидент якобы напрямую связан с Россией, конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».

В момент «оглушения» экипаж был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения.

Как передавало ИА Регнум, новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить сигнал GPS (система глобального позиционирования), чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщили на сайте министерства национальной обороны республики.

На учениях отрабатывается сотрудничество польских и британских солдат. В них участвовали в общей сложности около 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники из десяти стран НАТО, в том числе около 15 тыс. польских военнослужащих.

Польша приняла на своей территории учения Steadfast Defender — 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В них задействовали порядка 90 тысяч военнослужащих.