Киев, 14 марта, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Новое поколение командиров ВСУ отправляет военных на позиции, которые не подготовлены для обороны, что ведёт к высоким потерям, заявил военнослужащий ВСУ, пишущий в соцсети под именем Евгений Шароваров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сядете здесь» — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. «Что там? Есть укрытие? Там кто-то был? — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два «карандашика», — описал он ситуацию в посте, опубликованном в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Шароварова, офицеры не посещают позиций, на которые отправляют бойцов, а управляют с помощью дронов и часто не знают, что происходит в реальности.

Он вспомнил командиров рот, которые занимали эти посты ранее, некоторые из них уже погибли. По словам военного, те офицеры отказывались исполнять приказы, сопряжённые с бессмысленной гибелью личного состава.

«Те офицеры были неудобны, и быстро их заменили. Теперь рулит новое поколение. Офицеров сменили Ахвицеры. Ахвицеры не ходят на позиции, потому что «Я уже походил в свое время», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что украинское командование отправляло своих людей на убой в село Крынки на левом берегу Днепра.

Комментируя действия командиров ВСУ на отдельных участках левого берега Днепра, включая район села Крынки, Путин подчеркнул, что они, «как в мясорубку, людей своих бросали туда». Украинские бойцы, по его словам, там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Также ранее пленный боец украинских сил специальных операций Евгений Горин рассказывал, что его отряд кинули на убой на Тендровскую косу в Херсонской области ради «картинки».