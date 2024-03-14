Москва, 14 марта, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 14 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для России не было транспарентности в расследованиях, проведённых Данией и Швецией, отметил он.

«Для России не было абсолютно никакой транспарентности. И они (Дания и Швеция — Прим. ред.) отвергли абсолютно любые попытки наладить двустороннее сотрудничество с Россией. Мы оставляем за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и выступить с соответствующими предложениями», — сказал Полянский.

Одна из ниток газопроводов всё ещё действует и теоретически может быть использована для поставок газа в Европу, добавил первый заместитель постпреда.

Как сообщало ИА Регнум ранее, взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что в этом были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил лидер страны в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.

26 февраля правоохранители Дании вслед за властями Швеции заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потоках». Они признали, что взрывы на российских газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но отметили, что оснований подозревать причастность к этому подданных Дании у них нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после этих решений Швеции и Дании близка к абсурдной. Он отметил, что правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников.