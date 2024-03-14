Москва, 14 марта, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Соответствующий указ 14 марта опубликованного на портале правовой информации.

Администрация Краснояружского района

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в декабре в Краснояружском районе Белгородской области. Сообщалось, что в районе хутора Высокий автомобиль подорвался на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались.

В результате пострадали три человека: у одного из мужчин диагностировали частичную ампутацию нижних конечностей, у второго — закрытую черепно-мозговую травму.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что подорвавшийся на украинской мине житель Краснояружского района умер в больнице.