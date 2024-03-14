Лондон, 14 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских социальных сетях кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на трёх бывших чиновников и источники из разведки.

«Через два года после вступления в должность президента Дональд Трамп уполномочил американскую разведку начать тайную кампанию в китайских социальных сетях, направленную на то, чтобы настроить общественное мнение против его правительства», — пишет агентство.

В материале говорится, что спецслужбы США распространяли в Сети обвинения в том, что члены компартии якобы прятали за рубежом деньги, полученные нечестным путём. Кроме того, нападкам с обвинениями в коррупции подвергся проект «Один пояс, один путь».

Как сообщает издание, усилия был направлены на то, чтобы «разжечь паранойю среди высшего руководства страны» и вынудить управленцев тратить ресурсы на борьбу с виртуальным пространством.

По данным СМИ, представитель МИД Китая заявил, что новости об инициативе ЦРУ демонстрируют — правительство Штатов использует медиа-пространство, как оружие лжи и манипуляций общественным мнением.

Агентство подчёркивает, что не смогло определить, продолжает ли администрация следующего президента США Джо Байдена эту программу. Однако, по сообщению двух источников, когда правительство предоставляет ЦРУ полномочия на тайные действия через президентский приказ, они часто остаются в силе при всех администрациях.

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