Эгль, Швейцария, 14 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил бывшего президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц UCI, национальной федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ICU.

Отмечается, что отстранение связано с тем, что комиссия открыла дисциплинарное дело против Башенко. Срок отстранения отсчитывается с 23 мая 2023 года.

Башенко также должен будет выплатить штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков. В UCI не рассказали о подробностях инцидента.

В августе 2019 года Башенко был уволен с поста главы Федерации велоспорта Украины из-за оскорблений в адрес победительницы Европейских игр Анны Соловей.

Как сообщало ИА Регнум, исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный в декабре 2023 года заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в случае допуска россиян. При этом он признал, что это решение нанесёт ущерб спортсменам из республики.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в январе 2024 года сказал, что Киев больше не берёт деньги из фонда солидарности Международного олимпийского комитета. Он отметил, что Украина получала средства, пока спортсмены из России были отстранены от соревнований, но после их допуска Киев не будет брать деньги из фонда.