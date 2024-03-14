Москва, 14 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артистки балета, балетмейстера и руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной в связи с её кончиной. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Наталии Дмитриевны Касаткиной», — сказано в телеграмме президента.

Российский лидер отметил, что Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником, а также ярким, увлечённым любимым делом человеком.

По словам президента, насыщенный профессиональный путь, вся жизнь балерины крепкими, нерушимыми узами были связаны с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета.

«Добрая память о Наталии Дмитриевне Касаткиной навсегда сохранится в сердцах её близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Касаткина ушла из жизни вечером 13 марта в клинике имени Склифосовского в возрасте 89 лет.

По слова её сына, директора Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Ивана Василева, артистка умерла из-за оторвавшегося тромба.

Васильев отметил, что мать не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Кроме того, сын артистки рассказал, что 7 марта у Наталии Дмитриевны состоялся творческий вечер на выставке «Россия». На 11 марта была запланирована постановочная репетиция, но на прошлой неделе Касаткиной стало плохо, когда она дома обсуждала с сыном постановку.

Василёв отметил, что в день, когда Касаткиной стало плохо, они обсуждали спектакль балета «Пушкин», который должен выйти в июне к 225-летию со дня рождения поэта. Пока готов первый акт, пояснил он.

Прощание с народной артисткой, по словам Васильева, пройдёт 18 марта в атриуме Большого театра.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве, окончила Московское хореографическое училище. В период с 1954 по 1976 год была солисткой Большого театра, выступала в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная», «Кармен-сюита».

С 1960-х Касаткина стала работать как балетмейстер. Спектакли она ставила вместе с мужем Владимиром Василёвым. С 1977 года супруги руководили труппой концертного ансамбля «Классический балет», позже переименованного в Государственный академический театр классического балета.

В репертуаре театра есть как основные спектакли классического наследия, так и собственные постановки. Так, в марте 2009 года, как сообщало ИА Регнум, состоялась премьера «Коппелии», одного из трёх самых знаменитых классических французских балетов.