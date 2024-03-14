Москва, 14 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. В России за несколько часов до начала первого дня голосования на предстоящих выборах президента открылись ситуационные центры наблюдения. Об этом сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Александр Щербак/ ТАСС

Как сообщили в организации, ситуационные центры НОМ и Общественной палаты (ОП) РФ в круглосуточном режиме будут принимать сообщения от наблюдателей со всей России, а также давать правовую оценку всем сигналам о возможных проблемах.

Вместе с тем отмечается, что общественные штабы и центры видеонаблюдения уже открыты во всех российских регионах.

Так, ситуационный центр ОП РФ открылся 14 марта в 15:00 мск. В рамках программы его работы — проведение ежедневных брифингов с наблюдателями, экспертами, включая международных, общественными штабами и лидерами общественного мнения. Как уточнили в ситцентре ОП РФ, более 250 волонтёров будут находиться на связи с наблюдателями по всей России.

Кроме того, была организована горячая линия по защите избирательных прав граждан, а также специальный портал для наблюдателей — monitoring. oprf.ru.

По словам председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алёны Булгаковой, обучение для наблюдателей прошли более 200 тысяч человек, включая направленных кандидатами и политическими партиями. От всех субъектов общественного контроля были направлены 156 300 человек, уточнила Булгакова.

По данным председателя комиссии, ОП РФ направила в территориальные избирательные комиссии (ТИК) сведения по 51 489 наблюдателям, а общественные палаты субъектов, в свою очередь, 104 811 наблюдателям.

В свою очередь руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что возможность стать наблюдателем от какой-либо общественной палаты получили все желающие до 11 марта. Григорьев добавил, что в ситцентре ОП РФ будет дана возможность связаться с любым общественным наблюдателей, поэтому «никакая информация не останется невыясненной».

Вместе с тем в 23:00 мск с открытия первых избирательных участков в России начнёт свою работу Экспертный ситуационный центр НОМ и Мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ).

Отмечается, что обрабатывать сообщения, которые будут поступать на карту НОМ от наблюдателей со всей страны, будут волонтёры ситцентра из числа студентов Московского государственного юридического университета (МГЮА) и университета «Синергия». Вместе с тем эксперты будут давать правовую оценку всем сообщениям о возможных проблемах.

Руководители общественных штабов по наблюдению и члены МРГ СПЧ будут выходить на связь с ситуационным центром НОМ для того, чтобы дать оценку хода голосования.

Так, в 15 марта в 14:00 мск будет проведён пресс-брифинг, в рамках которого представители экспертного центра презентуют актуальные и уникальные сведения от наблюдателей.

В свою очередь член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод отметил, что предстоящие дни голосования будут проходить в сложных условиях информационного давления на избирателей и внешнего вмешательства, однако, как отметил Брод, системы общественного контроля уже обзавелись «иммунитетом» к подобным угрозам.

«Общественные наблюдатели и электоральные эксперты стали серьёзной гражданской силой, которая действует строго в правовом поле, применяет различные формы контроля, способствуя законности и прозрачности избирательного процесса. В каждом регионе развернуты общественные штабы, на площадках которых осуществляют мониторинг свыше 800 электоральных экспертов. Центры общественного наблюдения позволяют фиксировать происходящее на избирательных участках страны и предотвращать проблемные моменты», — сказал глава НОМ.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае Любови Поповой, к онлайн-наблюдению было привлечено большое число молодых людей.

«Это волонтёры молодёжных общественных организаций и студенты КубГУ и КубГТУ. Они будут работать в составе мониторинговой, юридической и информационных групп совместно с политологами, юристами и социологами», — отметила Попова.

В наблюдении за выборами может участвовать гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. В России таким правом обладают все граждане страны от 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Контроль за избирательным процессом в России также могут вести наблюдатели, назначенные от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественных объединений. Кроме того, законом предусмотрены и международные наблюдатели.

Как передавало ИА Регнум, председатель Совфеда Валентина Матвиенко 24 января заявила, что верхняя палата парламента направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям. Совфед также пригласит в качестве наблюдателей на выборах президента России представителей парламентов из дружественных стран. Пригласят Межпарламентскую ассамблею, Парламентскую ассамблею ОДКБ, добавила спикер Совфеда.

Кроме того, 22 января по всей стране, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России. В большинстве регионов общественные штабы начали подписывать соглашения с НКО и партиями о сотрудничестве при наблюдении за выборами.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.