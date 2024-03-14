Москва, 14 марта, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Уведомления и сообщения о выборах президента России могут приходить жителям Москвы только через официальные каналы информирования, напомнил 14 марта столичный департамент информационных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Организаторы голосования не присылают личные сообщения о выборах в мессенджерах и не звонят москвичам, сказано в сообщении.

«В числе официальных рассылок — СМС-сообщения от имени DIT_MOS и DEG_MOS, а также письма с электронного адреса newsletter@mos.ru», — отметил департамент.

Злоумышленники предпринимают попытки совершать провокационные рассылки с иностранных номеров с теми или иными просьбами, к примеру, перейти по ссылке, чтобы проверить свои данные перед голосованием, сказано в сообщении. В действительности такие письма содержат фишинговые ссылки на вредоносные ресурсы, и если пользователь укажет там свои данные, они попадут в руки преступников, отметил департамент.

«Злоумышленники могут звонить москвичам, задавая им вопросы о выборах с целью получить личные данные или скомпрометировать ход голосования. Организаторы голосования просят жителей столицы быть бдительными, не сообщать мошенникам какую-либо информацию и доверять только официальным источникам», — сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 марта председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на предстоящих президентских выборах могут быть провокации на избирательных участках, как внутри России, так и за её пределами. Их организацией занимаются граждане РФ, ранее покинувшие страну и работающие против неё, сказала Памфилова. Она подчеркнула, что Россия к попыткам срыва выборов готова, и всё «бумерангом улетит обратно».

14 марта Памфилова также заявила, что избирательная система России готова к выборам президента. От этих выборов зависит судьба России и всего мира, отметила глава ЦИК, призвав граждан принять участие в голосовании.

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше.