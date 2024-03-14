Бишкек, 14 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев скончался в Бишкеке в возрасте 43 лет.

Кадр из видео

Об этом в соцсетях сообщил его друг Абдурахман Муртазалиев. По его словам, Джуманалиев умер у себя в доме в результате несчастного случая.

Киргизские СМИ пишут, что причиной его смерти стало падение, в результате которого он получил ушиб головы.

Марат Джуманалиев стал известным благодаря победе в финале КВН в составе команды «Азия микс». Он также снимался в российском сериале «Остров» и выступал спарринг-партнёром именитых боксеров, в частности — Николая Валуева. Одно время он работал телохранителем рэпера Тимати.