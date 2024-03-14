Белгород, 14 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Белгороде закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни всё будет зависеть от оперативной обстановки», — пояснил он.

Гладков напомнил, что ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, несколько человек пострадали.

«Враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает: он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся», — написал губернатор.

Также он призвал жителей не выезжать на личном транспорте из-за опасности попасть под обстрел.

Как передавало ИА Регнум, сегодня в результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали 19 человек. Вячеслав Гладков отметил, что в течение дня над Белгородом и Белгородским районом трижды сработала система ПВО, а на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей.

«По предварительным данным, в городе есть прилёт на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — сообщил Гладков.

Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь, отметил губернатор.