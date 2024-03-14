* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Лондон, 14 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил на встрече с читателями в Лондоне.

Dmitry Smirnov

Русский язык «захватили» люди, поддерживающие специальную военную операцию России, сказал также иноагент.

«Русский язык свободным мне не кажется. Этим языком пользуются люди, к которым я испытываю интенсивные негативные чувства», — заявил он.

Иноагент также заявил о существовании «двух Россий», одну из который он любит, а другую нет, и отметил, что «всё становится очень просто» при применении такого «сепаратора».

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Басманный суд заочно арестовал Акунина. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Иноагента объявили в международный розыск.

Уголовное дело против Акунина было возбуждено Следственным комитетом. Ранее в разговоре с пранкерами Акунин заявил, что не осуждает атаки ВСУ на российские города и Крымский мост и считает верным тезис националистов «хороший русский — мёртвый русский». Также он признал, что финансирует ВСУ и собирает средства для организации протестов в России. 18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Минюст 12 января внёс Акунина в реестр иностранных агентов. Он высказывался против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также в распространении материалов иностранных агентов, отметило Министерство. В декабре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал счета жены Акунина на сумму около 6 млн рублей.