Белгород, 14 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Три человека, в том числе два ребёнка, пострадали при обстреле села Беловское в Белгородской области. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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Он отметил, что, по уточнённой информации, в селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них — дети.

«Девятилетний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и девятимесячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов», — написал Гладков.

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Он добавил, что ещё один пострадавший — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой — обратился за помощью самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, днём 14 марта Гладков сообщал, что при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранения получили трое детей. Отмечалось, что им несильно посекло ноги, а госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в течение дня в Белгородской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Также над территорией региона сбили несколько беспилотников.

Также Гладков информировал об одном погибшем и шести пострадавших в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд. Позднее он уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм

Также средства ПВО сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека.