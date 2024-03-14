Киев, 14 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Женщины должны подлежать обязательной мобилизации, если в этом есть потребность в армии. Об этом заявила украинский военный медик и разведчица Ярина Черногуз.

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«Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон — начать с роты. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии», — рассказала Черногуз «Стране. ua».

Она пояснила, что женщины, по её мнению, могут быть на фронте операторами беспилотников или боевыми медиками.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун призвала мобилизовать в вооружённые силы женщин. По её мнению, прописанное в конституции страны правило о необходимости принимать участие в её защите всех граждан должно распространяться и на женский пол.

В октябре 2023 года на Украине начали ставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ред.) повестку получила 86-летняя пенсионерка.